Richterin Barbara Salesch
Folge 258: Die Entführung
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ein Industriellensohn wird entführt und ermordet. Die Reporterin Veronika soll der Polizei wichtige Informationen über den Kidnapper verschwiegen haben. Ist sie am Tod des Entführten mitschuldig? 2. Fall: Papas Auto. Tobias knallt mit dem geliehenen BMW seines Vaters gegen die Mauer einer Diskothek. Warum hat sich der Musterschüler so betrunken, dass er sich an nichts mehr erinnern kann?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1