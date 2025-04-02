Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 3Folge 259
Folge 259: Pyromane im Haus

43 Min.Ab 12

1. Fall: Bei einem Brand in einem Mietshaus kann Meike gerade noch gerettet werden. Hat der angeblich geheilte Pyromane Sven zugeschlagen? 2. Fall: Die Verwandlung. Der Transsexuelle Volker Merz kehrt nach seiner Geschlechtsumwandlung in sein Heimatdorf zurück. Dort wird er bei einem Überfall so schrecklich misshandelt, dass sein Penis amputiert werden muss...

SAT.1
