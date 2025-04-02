Zum Inhalt springenBarrierefrei
43 Min.Ab 12

1. Fall: Profisurfer Nick vergnügt sich am liebsten mit Mädchen. Eine seiner Eroberungen soll aus Eifersucht sein Surfbrett sabotiert haben. Denn am Tag des Wettkampfes kommt es zu einem schrecklichen Unglück. 2. Fall: Auf offener Straße. Als Bettina aus dem Gemeindezentrum herauskommt, versucht ein fremder Mann, sie ins Auto zu ziehen. Warum wollte Olaf sie entführen?

