Richterin Barbara Salesch
Folge 260: Sylt-Affäre
43 Min.Ab 12
1. Fall: Profisurfer Nick vergnügt sich am liebsten mit Mädchen. Eine seiner Eroberungen soll aus Eifersucht sein Surfbrett sabotiert haben. Denn am Tag des Wettkampfes kommt es zu einem schrecklichen Unglück. 2. Fall: Auf offener Straße. Als Bettina aus dem Gemeindezentrum herauskommt, versucht ein fremder Mann, sie ins Auto zu ziehen. Warum wollte Olaf sie entführen?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1