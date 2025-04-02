Zum Inhalt springenBarrierefrei
Glaube versetzt Berge

SAT.1Staffel 3Folge 263
Folge 263: Glaube versetzt Berge

44 Min.Ab 12

Fall 1: Dank PN-Explosion soll der zu klein geratene Penis von Roland Schiermann endlich größer werden. Das Programm des Wunderheilers Siegbert Hielbrecht hat jedoch ungeahnte Nebenwirkungen! Fall 2: Der große Bruder. Stefan soll den Freund seiner 17-jährigen Schwester geprügelt und schwer verletzt haben, als er ihn mit dem Mädchen im Bett erwischte.

SAT.1
