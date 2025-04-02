Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 264
43 Min.Ab 12

1. Fall: Eva Schrader wird leblos treibend im Schwimmbecken gefunden, seitdem liegt sie im Koma. Hat Ehemann Klaus die junge Mutter nach einem Streit fast ertränkt? 2. Fall: David gegen Goliath. Vor den entsetzten Augen seiner Freundin provoziert der schmächtige Marc einen Türsteher, der ihn daraufhin grün und blau schlägt. Was hat Marc nur dazu getrieben, einen aussichtslosen Kampf anzuzetteln?

SAT.1
