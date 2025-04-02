Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 265
Folge 265: Klein aber oho

43 Min.Ab 12

Fall 1: Jo sieht seinen Freund Philip in den Fängen von Alois Seger. Wollte Alois den kleinwüchsigen Philip wirklich brutal durch den Biergarten werfen? 2. Fall: Das Erbe des Bürgermeisters. 14 Jahre nach dem Rausschmiss stört Mechthild Jüngers die Totenfeier ihres ehemaligen Arbeitgebers. Gingen die Gefühle mit ihr durch oder war es blanker Hass?

