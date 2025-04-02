Richterin Barbara Salesch
Folge 270: Die Bettlerin
43 Min.Ab 12
1. Fall: Horst Peters vertraute seine Kinder einer Obdachlosen zur Aufsicht an. Als er sie abholen wollte, wartete bereits die Polizei auf ihn, weil sein Sohn eine Frau beklaut hat. 2. Fall: Tödliches Autosurfen. In einem tödlichen Unfall endet die Spritztour einer Partyclique! Doch warum verlor Todesfahrer Daniel die Kontrolle über das Auto?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
