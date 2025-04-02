Richterin Barbara Salesch
Folge 271: Die Mutter meines Freundes
43 Min.Ab 12
Fall 1: Der 15-jährige Mark hatte Sex mit der Mutter seines Freundes. Hat Cora den unerfahrenen Teenager wirklich gegen seinen Willen entjungfert? Fall 2: Gefesselt, verletzt und mit einer Tüte über dem Kopf liegt Sabrina Welldorf nach einem Überfall in ihrer Wohnung. Sie verdächtigt den Sicherheitsexperten Ralf Sommer. War er wirklich der Letzte in ihrer Wohnung?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© SAT.1