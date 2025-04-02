Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Zerstörtes Familienglück

SAT.1Staffel 3Folge 276
Zerstörtes Familienglück

Zerstörtes FamilienglückJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 276: Zerstörtes Familienglück

43 Min.Ab 12

Fall 1: Bernd Hardenberg findet seinen kleinen Sohn tot neben seiner völlig betrunkenen Frau! Der Vater kann nicht begreifen, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte. Fall 2: Die Geburtstagsparty. Halbnackt endet der erste Einsatz des jungen Polizisten Mike. Eine Horde wild gewordener Frauen hält ihn für einen rassigen Stripper und reißt ihm die Kleider vom Leib!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen