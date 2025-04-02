Richterin Barbara Salesch
Folge 276: Zerstörtes Familienglück
43 Min.Ab 12
Fall 1: Bernd Hardenberg findet seinen kleinen Sohn tot neben seiner völlig betrunkenen Frau! Der Vater kann nicht begreifen, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte. Fall 2: Die Geburtstagsparty. Halbnackt endet der erste Einsatz des jungen Polizisten Mike. Eine Horde wild gewordener Frauen hält ihn für einen rassigen Stripper und reißt ihm die Kleider vom Leib!
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1