SAT.1Staffel 3Folge 284
43 Min.Ab 12

1. Fall: Erika Jakob macht beim Lotto einen Millionengewinn. Doch ihr Mann behauptet, ihm stehe der Gewinn zu. 2. Fall: Tod durch Alkohol lautet die Diagnose, als der 17-jährige Carsten leblos im Hotelzimmer von Fritz Mehler aufgefunden wird. Hat der den jungen Mann aus Gleichgültigkeit sterben lassen?

