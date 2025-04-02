Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Waffenrausch

SAT.1Staffel 3Folge 285
Folge 285: Waffenrausch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Der 16-jährige Schüler Christian Maler schoss sich sein linkes Auge aus, als er seine neue Gaspistole ausprobieren wollte. Hat der Waffenhändler Norbert Herzig die Pistole an den Minderjährigen verkauft? 2. Fall: Der einzige Sohn. Mit einem Schlag auf den Kopf hat Harald seine Mutter niedergestreckt, behauptet Augenzeugin Doris. Aber warum versichert Haralds Mutter, sie sei von einem Einbrecher überfallen worden?

