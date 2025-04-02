Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Alte Freunde

SAT.1Staffel 3Folge 290
Alte Freunde

Richterin Barbara Salesch

Folge 290: Alte Freunde

43 Min.Ab 12

1. Fall: Erich Roscher hat nach dem Besuch seines Jugendfreundes Hermann mit Sekundenkleber zugeklebte Lippen. Warum sollte Hermann eine solche Wahnsinnstat begehen? 2. Fall: Vom Regen in die Traufe. Der 21-jährige Florian bietet liebeshungrigen Frauen wilden Sex gegen bare Münze. Eine freiwillige Dienstleistung oder wird er von Marion dazu gezwungen, sich an ihre Freundinnen zu verkaufen?

