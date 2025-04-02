Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 3Folge 292
Folge 292: Das magische Auge

44 Min.Ab 12

1. Fall: Völlig geschockt erfährt Svenja Heinzen von ihrem Chef, dass sie nackt beim Sex im Internet zu sehen ist! Wer hat heimlich eine Webcam in ihrem Schlafzimmer installiert? 2. Fall: Als Oliver mit seiner neuen Flamme Katja in ein Stundenhotel gehen will, stürzt ein Mann auf Katja zu und beschimpft sie wild. Oliver fackelt nicht lange und schlägt sofort zu!

SAT.1
