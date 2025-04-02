Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 294
Folge 294: Tödlicher Irrtum

43 Min.Ab 12

1. Fall: Chris findet seinen Kumpel Günther tot in einer Blutlache. Niemand versteht, warum Chris' Ex-Freundin Katharina auf Günther eingestochen hat. 2. Fall: Lehrerin im Zwielicht. Marianne Siegbrecht soll den kleinen Johannes brutal ins Gesicht geschlagen haben! Doch sie behauptet, der Achtjährige habe sich das nur ausgedacht!

SAT.1
