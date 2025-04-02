Richterin Barbara Salesch
Folge 294: Tödlicher Irrtum
43 Min.Ab 12
1. Fall: Chris findet seinen Kumpel Günther tot in einer Blutlache. Niemand versteht, warum Chris' Ex-Freundin Katharina auf Günther eingestochen hat. 2. Fall: Lehrerin im Zwielicht. Marianne Siegbrecht soll den kleinen Johannes brutal ins Gesicht geschlagen haben! Doch sie behauptet, der Achtjährige habe sich das nur ausgedacht!
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1