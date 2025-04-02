Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 3Folge 298
43 Min.Ab 12

1. Fall: Von einer Nachbarin wird die 16-jährige Veronica auf dem Straßenstrich entdeckt. Wird die Schülerin wirklich von ihrem Vater zur Prostitution gezwungen? 2. Fall: Der Kirmesboxer Sergej schlägt so hart zu, dass Alexander Kress zum Pflegefall wird! Nur ein Sportunfall oder das Ergebnis einer hinterhältigen Intrige?

SAT.1
