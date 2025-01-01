Richterin Barbara Salesch
Folge 1001: Tod im Trabi
44 Min.Ab 12
Bei einem Unfall verbrennt Monika qualvoll in ihrem Trabant. Hat ihr Freund Daniel den Wagen so manipuliert, dass dieser explodierte und Monika sich nicht befreien konnte, oder gibt es einen Unbekannten, der den Tod der jungen Frau wollte?
