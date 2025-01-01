Richterin Barbara Salesch
Folge 901: Tote Schwiegermutter
45 Min.Ab 12
Mit elf Messerstichen soll Merle ihre verhasste Schwiegermutter Gerti ermordet haben. Endete einer der vielen Streitereien um Merles Mann Carsten tödlich oder wurde Gerti von einer Kneipenbekanntschaft ermordet?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1