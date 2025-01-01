Richterin Barbara Salesch
Folge 907: Gangsta's Paradise
44 Min.Ab 12
Heiko wird mit einem Schuss aus seinem Revolver hingerichtet. Die Mitglieder seiner Straßengang behaupten, Ulrike hätte den Boss erschossen. Haben sich alle gegen die Frau verschworen oder hat sie sich für ihren toten Bruder gerächt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
