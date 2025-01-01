Richterin Barbara Salesch
Folge 912: Herr der Finsternis
44 Min.Ab 12
Mit ihrem hochhackigen Tanzschuh soll Carmen den Entwicklungshelfer Rolf so schwer verletzt haben, dass er stirbt. Musste sich die Sambatänzerin gegen Rolfs sexuelle Annäherung wehren oder ist Rolfs dunkle Vergangenheit das Mordmotiv?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1