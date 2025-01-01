Richterin Barbara Salesch
Folge 914: Die Anwältin des Zuhälters
44 Min.Ab 12
Mit einem Betonklotz an den Beinen wird die Prostituierte Valerie im Hafenbecken ertränkt. Der mögliche Täter ist ihr Zuhälter Axel, der auf der Flucht im Auto seiner Anwältin festgenommen wird. Erteilte sie den Mordauftrag?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1