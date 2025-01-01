Richterin Barbara Salesch
Folge 904: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Anja wird beschuldigt, ihre Tochter 48 Stunden lang mit verbundenen Augen ans Bett gefesselt zu haben. Wollte die besorgte Mutter so verhindern, dass Bianca in die Fänge einer fanatischen Sekte gerät? 2. Fall: Bei einem Säureattentat wird Model Cindy der linke Arm verätzt. Steckt die eifersüchtige Lena dahinter, weil Cindy ihr den Freund ausspannen wollte oder brauchte das Model Publicity, um wieder in die Schlagzeilen zu kommen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1