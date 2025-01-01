Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 900
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 900: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Mit 20 Peitschenhieben auf den Rücken soll Tanja ihre Mitbewohnerin Linda gefoltert haben. Hat sie sich gerächt, weil Linda ein Verhältnis mit ihrem Freund hatte oder haben die Frauen eine bizarre Sexpraktik ausprobiert? 2. Fall: Im Drogenrausch und mit aufgeschnittenen Pulsadern findet Dagmar ihre Tochter in deren Wohnung. Sie ist sicher, dass Melindas Freund Mike sie umbringen wollte, um zu verhindern, dass ihn die Frau verlässt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen