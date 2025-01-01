Richterin Barbara Salesch
Folge 1003: Die schwarze Witwe
44 Min.Ab 12
Mit einer Mistforke erstochen wird Oliver in seinem Reitstall gefunden. Hat Judith den Immobilienmakler umgebracht, weil er die heimliche Affäre mit ihr beendet hat oder ist Nils Ehefrau Eva hinter das Techtelmechtel gekommen und hat sich gerächt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1