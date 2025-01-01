Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die schwarze Witwe

SAT.1Staffel 6Folge 1003
Die schwarze Witwe

Richterin Barbara Salesch

Folge 1003: Die schwarze Witwe

44 Min.Ab 12

Mit einer Mistforke erstochen wird Oliver in seinem Reitstall gefunden. Hat Judith den Immobilienmakler umgebracht, weil er die heimliche Affäre mit ihr beendet hat oder ist Nils Ehefrau Eva hinter das Techtelmechtel gekommen und hat sich gerächt?

