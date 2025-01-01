Richterin Barbara Salesch
Folge 1008: Mord aus Liebe
44 Min.Ab 12
Immer wieder soll Michael den Ehemann seiner Geliebten mit dem Auto gegen das Garagentor gequetscht haben, bis er tot war. Ist er aus Eifersucht zum Mörder geworden, weil sich Diane nicht von ihrem Mann trennen wollte?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1