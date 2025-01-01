Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Endstation Mord

SAT.1Staffel 6Folge 1009
Endstation Mord

Richterin Barbara Salesch

Folge 1009: Endstation Mord

44 Min.Ab 12

Jana wird beschuldigt, den Lebensgefährten ihrer Mutter mit einem Küchenmesser nach einem Streit erstochen zu haben. Konnte Jana nicht länger mit ansehen, wie ihre Mutter dem Alkoholiker und Schläger verfiel oder steckt der Bruder des Opfers hinter dem Mord?

