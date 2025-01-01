Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 1010
Folge 1010: Mord an Bord

44 Min.Ab 12

Nach einer Party soll Henrik den Bootseigner Ludwig erstochen, auf einen Anker gespießt und im Rhein versenkt haben. Hat er den Millionär ermordet, weil der seine Freundin verführen wollte oder wurde dem Lebemann ein Doppelleben zum Verhängnis?

