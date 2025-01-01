Richterin Barbara Salesch
Folge 1013: Der Scheidungsanwalt
44 Min.Ab 12
Marianne wird beschuldigt, ihren Freund Peter mit zwei gezielten Kopfschüssen exekutiert zu haben. Wollte Marianne den Fremdgänger bestrafen oder hat sich ihr Mann Holger gerächt, weil er ihn für seine Scheidung verantwortlich macht?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© SAT.1