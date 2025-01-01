Richterin Barbara Salesch
Folge 1014: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Vor den Augen seiner Ex-Freundin Tina übergießt sich Helmut mit Brennspiritus und zündet sich an. War der Liebeskummer Auslöser für die Tat oder hat Tinas Chef etwas damit zu tun? 2. Fall: Irene soll ihre 16-jährige Tochter mit einem Schlauch zwangsernährt haben. Hat sie aus Verzweiflung gehandelt, weil sie glaubt, dass Tatjana magersüchtig ist oder hat sich der Teenager die Geschichte ausgedacht, um der Mutter eins auszuwischen?
