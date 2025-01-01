Richterin Barbara Salesch
Folge 1021: Tödliche Abmachung
44 Min.Ab 12
Anuschka ist angeklagt, mit einem Kopfschuss ihren Mann umgebracht zu haben. Wollte sie so einem jahrelangen Ehemartyrium entkommen oder versucht die Schwester des Opfers, Anuschka ins Gefängnis zu bringen?
Richterin Barbara Salesch
