SAT.1Staffel 6Folge 1024
44 Min.Ab 12

Der Zuhälter Horst wird im Büro seines Bordells erschossen aufgefunden. Wollte Thorsten, eine vor Langem ausgestiegene Milieugröße, zurück ins Gewerbe und hat seinen Konkurrenten beseitigt oder steckt die mysteriöse Diana hinter dem Mord?

