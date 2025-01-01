Richterin Barbara Salesch
Folge 1024: Der Schmetterling
44 Min.Ab 12
Der Zuhälter Horst wird im Büro seines Bordells erschossen aufgefunden. Wollte Thorsten, eine vor Langem ausgestiegene Milieugröße, zurück ins Gewerbe und hat seinen Konkurrenten beseitigt oder steckt die mysteriöse Diana hinter dem Mord?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1