Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der Lehrer Heribert Schuster verursacht voll gepumpt mit Ecstasy einen Autounfall. Hat Alexander ihm die Drogen auf dem Schulfest untergemischt oder ist der Lehrer selbst drogenabhängig? 2. Fall: Weil die Katze seiner Nachbarin ständig auf Peters Abtreter gepinkelt hat, soll er das Tier mit einem alten Fernseher erschlagen haben. Ist der Familienvater durchgedreht oder versucht Katzenmutter Linda, etwas zu vertuschen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1