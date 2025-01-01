Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 1025
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1025: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Der Lehrer Heribert Schuster verursacht voll gepumpt mit Ecstasy einen Autounfall. Hat Alexander ihm die Drogen auf dem Schulfest untergemischt oder ist der Lehrer selbst drogenabhängig? 2. Fall: Weil die Katze seiner Nachbarin ständig auf Peters Abtreter gepinkelt hat, soll er das Tier mit einem alten Fernseher erschlagen haben. Ist der Familienvater durchgedreht oder versucht Katzenmutter Linda, etwas zu vertuschen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen