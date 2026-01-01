Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Die Baby-Klappe/Bella Italia

SAT.1Staffel 6Folge 1026
Die Baby-Klappe/Bella Italia

Richterin Barbara Salesch

Folge 1026: Die Baby-Klappe/Bella Italia

44 Min.Ab 12

1. Fall: Ulrike soll das neugeborene Baby ihrer Tochter Alina in eine Babyklappe gelegt haben. Hat sie wahr gemacht, wozu sie Alina die ganze Zeit überreden wollte, oder war die junge Mutter so überfordert, dass ihr Kind weg sollte? 2. Fall: Im August 2001 verschwindet Manager Michael spurlos, lässt Frau, Kinder und eine Geliebte zurück. Wurde Michael von Kriminellen zum Untertauchen gezwungen, oder wollte er sich nur den Unterhalt bei einer Scheidung sparen?

