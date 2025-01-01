Richterin Barbara Salesch
Folge 1030: Der 08. August
44 Min.Ab 12
Roger ist angeklagt, seine Tante mit einer Drahtschlinge erdrosselt zu haben, weil sie eine Mitschuld am Selbstmord seiner Mutter hat. Hat sich der junge Mann wirklich gerächt oder ist Patricia ein weiteres Opfer in einer Serie von Morden, mit denen Roger gar nichts zu tun hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
