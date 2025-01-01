Richterin Barbara Salesch
Folge 1034: Duo Infernale
44 Min.Ab 12
Bei einem Überfall sollen Anja und Markus einen Bankangestellten erschossen haben. Das Ehepaar bestreitet, überhaupt in der Bank gewesen zu sein. Ging ein genialer Plan daneben, oder sollen die beiden nur als Sündenböcke herhalten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1