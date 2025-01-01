Richterin Barbara Salesch
Folge 1035: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Michael ist angeklagt, die Krankenschwester Tanja niedergeschlagen zu haben, als sie ihn beim Diebstahl von Blutkonserven überraschte. Wollte er das Blut verkaufen, um Spielschulden zu begleichen oder arbeitet er im Auftrag internationaler Händler? 2. Fall: Nachdem Georg Heidi "angegrabscht" haben soll, muss er sich nicht nur wegen sexueller Nötigung verantworten, er kämpft auch um das Sorgerecht für seinen Sohn. Ist Heidi von Georgs Ex-Frau engagiert worden?
