Richterin Barbara Salesch
Folge 1041: Meine Schuld
45 Min.Ab 12
Um den Mord an seiner Tochter zu rächen, soll Carsten beim Versuch, den freigesprochenen Täter zu ermorden, dessen Bruder getötet haben. War es eine tragische Verwechslung, oder hat der Täter absichtlich Spuren zu Carsten gelegt?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1