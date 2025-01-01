Richterin Barbara Salesch
Folge 1046: Auftrag Mord
44 Min.Ab 12
Thorsten stirbt mit aufgeschnittenen Pulsadern in der Badewanne. Wusste seine Freundin Hanna von dem geplanten Selbstmord und hat nichts unternommen oder steckt ein eiskalt geplanter Mordkomplott hinter der vermeintlichen Selbsttötung?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1