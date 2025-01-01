Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Verbranntes Grillhähnchen/Hausfrau auf Abwegen

SAT.1Staffel 6Folge 1047
Verbranntes Grillhähnchen/Hausfrau auf Abwegen

Verbranntes Grillhähnchen/Hausfrau auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1047: Verbranntes Grillhähnchen/Hausfrau auf Abwegen

44 Min.Ab 12

1. Fall: Imbissbudenbesitzerin Waltraud soll den Grillhähnchenwagen ihres Konkurrenten in Brand gesetzt haben, um diesen in den Ruin zu treiben. Wollte sie Karl-Heinz vertreiben, oder wollte der sich nur warm sanieren? 2. Fall: Bei einem Salzsäureanschlag verliert David 80 Prozent seiner Sehkraft. Hat sich Hausfrau Marie an dem Künstler gerächt, weil der sie nach einem One-Night-Stand fallen ließ, oder ist ihr Ehemann hinter das Verhältnis gekommen und ausgerastet?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen