Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Speeddating/Kochende Eifersucht

SAT.1Staffel 6Folge 1050
Speeddating/Kochende Eifersucht

Speeddating/Kochende EifersuchtJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1050: Speeddating/Kochende Eifersucht

44 Min.Ab 12

1. Fall: Nach dem Dinnerabend einer Singleagentur soll Lilli eine Abfuhr von Alexander kassiert haben. Hat sie ihn deshalb niedergeschlagen und ihm die Haare angezündet, oder war Alexander längst liiert und wurde von seiner Freundin bestraft? 2. Fall: Aus Rache für einen Seitensprung soll Paula die Genitalien ihres Freundes Florian mit kochendem Wasser verbrüht haben. Ist Paula ausgeflippt, oder steckt eine von Florians zahlreichen Affären hinter der Tat?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen