Richterin Barbara Salesch
Folge 1051: Der Stuntman/Scheidung auf Russisch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Weil Nachbarin Uschi der allein erziehenden Silke den Job weggeschnappt hat, soll diese Uschis Mann die Treppe hinuntergestoßen haben. Ist Silke ausgerastet, oder will Klaus mit den Beschuldigungen etwas vertuschen? 2. Fall: Rafael wurde von russischen Schlägern verprügelt. Hat seine Noch-Ehefrau Ivanka ihre Landsleute damit beauftragt, um Rafael zu zwingen, seine neue Freundin zu verlassen, oder hat sich der junge Mann aus Übermut mit den Russen angelegt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1