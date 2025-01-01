Richterin Barbara Salesch
Folge 1053: Ein dunkles Geheimnis
45 Min.Ab 12
Ingo wird auf dem Friedhof mit einem Dolch erstochen. Haben die Gruftis Sophia und Marc einen Ritualmord an dem Priestersohn vollzogen, weil er ihren geheimen satanistischen Zirkel auffliegen lassen wollte?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1