Richterin Barbara Salesch
Folge 1054: Es tut mir weh
44 Min.Ab 12
Annika soll ihren Mann kopfüber im Keller aufgehängt haben, nachdem sie ihn niedergeschlagen hat - Blutungen im Kopf führten zu Bennos Tod. Hat sie sich für jahrelange Misshandlungen gerächt oder hat er Einbrecher überrascht?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1