Richterin Barbara Salesch
Folge 1058: Die tote im Hafen
44 Min.Ab 12
Verena soll ihre Adoptivmutter ermordet haben, nachdem sie sie entführt hat und eine Lösegeldübergabe gescheitert war. Ist das die Rache der ungeliebten Tochter oder hat es ein anderer auf das Geld der Eltern abgesehen?
