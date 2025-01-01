Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 1061
44 Min.Ab 12

Christoph ist angeklagt, seine Frau mit dem Riemen eines Steigbügels erwürgt zu haben. Ist der Gestütsbesitzer ausgerastet, weil er hinter Ellens Affäre mit Reitlehrer Johannes gekommen ist oder steckt eine verliebte Reitschülerin hinter dem Mord?

SAT.1
