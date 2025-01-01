Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Das Kanalpuzzle

SAT.1Staffel 6Folge 1063
Das Kanalpuzzle

Das KanalpuzzleJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1063: Das Kanalpuzzle

44 Min.Ab 12

Beim Streit um einen Schatzkartenteil soll Jockel dem Bestatter Friedrich Schmidt das Genick gebrochen haben. Wurde der Häftling zum Mörder, weil er bei der Suche nach der Millionenbeute gestört wurde oder steckt ein anderer Glücksritter hinter der Tat?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen