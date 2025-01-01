Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Das Scherbenbad/Kenn ich dich?

SAT.1Staffel 6Folge 1065
Das Scherbenbad/Kenn ich dich?

Das Scherbenbad/Kenn ich dich?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1065: Das Scherbenbad/Kenn ich dich?

45 Min.Ab 12

1. Fall: 600 Gramm kleinster Glassplitter soll Eva ihrer Stiefmutter Birgit in die Badewanne geschüttet haben, so dass deren Rücken und Beine völlig zerschnitten wurden. Wollte sie ihre Stiefmutter loswerden, um die Liebe ihres Vaters zurückzugewinnen? 2. Fall: Nachdem Sahmed seinen zukünftigen Schwager krankenhausreif geprügelt hat, leidet Michael an Gedächtnisverlust. Ist der Türke so ausgerastet, weil er die Hochzeit zwischen seiner Schwester und Michael verhindern wollte?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen