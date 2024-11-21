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Richterin Barbara Salesch

Probiotisch/Das Ersatzkind

SAT.1Staffel 6Folge 1069vom 21.11.2024
Probiotisch/Das Ersatzkind

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Richterin Barbara Salesch

Folge 1069: Probiotisch/Das Ersatzkind

45 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12

1. Fall: Karin soll versucht haben, im Trennungsjahr ihren Mann Klaas mit Rattengift zu töten. Wollte sie den Langzeitarbeitslosen beseitigen, um keinen Unterhalt mehr zahlen zu müssen oder ist Klaas Opfer eines Lebensmittelerpressers geworden? 2. Fall: Gregor wird beschuldigt, das Baby des Unternehmerpaars Picard entführt zu haben. Wollte er damit seiner finanziellen Notlage entkommen oder hat er das Kind mitgenommen, um es den wahren Eltern zu übergeben?

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