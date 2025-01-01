Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bloßgestellt/Das geheime Sparbuch

SAT.1Staffel 6Folge 1071
Bloßgestellt/Das geheime Sparbuch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Der Schauspieler Lars ist angeklagt, seine Partnerin Celine überfallen, gefesselt und dann nackt fotografiert zu haben. Wollte er ihren Stolz brechen, weil sie keine Nacktszenen mit ihm drehen wollte? 2. Fall: Simon wird beschuldigt, seine Mutter angeschossen zu haben. Wollte er an ihr Sparbuch mit einer halben Million Euro oder hat sich seine Schwester gerächt, weil die Mutter den Namen ihres Vaters nicht verraten wollte?

