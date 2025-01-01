Richterin Barbara Salesch
Folge 1072: Kiezgeschichten
44 Min.Ab 12
Gudrun wird beschuldigt, auf die Kiezgröße Hans geschossen zu haben. Hat die Streetworkerin Selbstjustiz geübt, weil sie dem Treiben des Zuhälters ein Ende setzen wollte oder war die Tat ein verzweifelter Befreiungsversuch einer misshandelten Prostituierten?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1