Richterin Barbara Salesch
Folge 1073: No Sex
44 Min.Ab 12
Klaus ist angeklagt, den Pornostar Thorsten im Liebeswahn erschossen und Bettina schwer verletzt zu haben. Wurde er zum Mörder, weil er nicht ertragen hat, Bettina mit anderen Männern zu sehen oder steckt etwas anderes dahinter?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1